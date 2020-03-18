Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 19 марта, в восточной части Бишкека временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «ХБО» и городских водопроводных сетях.

Подачу питьевой воды временно прекратят с 9.00 до 14.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.