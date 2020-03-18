Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 19 марта, в восточной части Бишкека временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «ХБО» и городских водопроводных сетях.
Подачу питьевой воды временно прекратят с 9.00 до 14.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.
Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
В случае возникновения проблем с водоснабжением просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:
— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.
Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.