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Общество

Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 19 марта, в восточной части Бишкека временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «ХБО» и городских водопроводных сетях.

Подачу питьевой воды временно прекратят с 9.00 до 14.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146991/
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