В Кыргызстане начнут транслировать видеоуроки для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

По ее данным, трансляция уроков на канале «Билим Илим» (ЭлТР) начнется завтра, 19 марта.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение

«В связи с длительными каникулами Министерство образования и науки начало подготовку видеоуроков. К их изготовлению привлекли образовательный комплекс «Креатив-Таалим», Национальную компьютерную гимназию № 5 и учителей», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на сайте www.lib.kg размещены школьные учебники на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках и около 400 книг по разным тематикам.

«Также школьники и родители могут пользоваться изготовленными ведомством мультимедийными комплексами iBilim и Билим Булагы», — добавили в ведомстве.

Напомним, что все школы и вузы закрыли на трехнедельный карантин с 16 марта.