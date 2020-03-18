19:31
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

В Кыргызстане начнут транслировать видеоуроки для школьников

В Кыргызстане начнут транслировать видеоуроки для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

По ее данным, трансляция уроков на канале «Билим Илим» (ЭлТР) начнется завтра, 19 марта.

Читайте по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение

«В связи с длительными каникулами Министерство образования и науки начало подготовку видеоуроков. К их изготовлению привлекли образовательный комплекс «Креатив-Таалим», Национальную компьютерную гимназию № 5 и учителей», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на сайте www.lib.kg размещены школьные учебники на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках и около 400 книг по разным тематикам.

«Также школьники и родители могут пользоваться изготовленными ведомством мультимедийными комплексами iBilim и Билим Булагы», — добавили в ведомстве.

Напомним, что все школы и вузы закрыли на трехнедельный карантин с 16 марта.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146987/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Осмотр и дезинфекцию не проводят. Паломники в Оше жалуются на условия карантина
Аймактарга эл ташыган такси акысы эки эсе кымбаттады
Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение
Минобразования и науки КР организует дистанционное обучение для школьников
Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один
Школьный карантин. Полезные онлайн-ресурсы для детей
Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума
Будто попала в зону смерти. Кыргызстанка пожаловалась на условия карантина
Учителей заставляют работать во время карантина. Комментарий Минобразования
Школьный карантин. Чем занять детей, если на площадку нельзя
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
18 марта, среда
19:22
Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды...
19:01
В Кыргызстане начнут транслировать видеоуроки для школьников
18:58
Автобусы для Бишкека готовы поставить семь компаний
18:55
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
18:44
Осмотр и дезинфекцию не проводят. Паломники в Оше жалуются на условия карантина