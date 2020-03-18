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Общество

В аптеке горбольницы № 1 продают маски по завышенной цене

В аптеке Городской клинической больницы № 1 продают маски по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП. В аптеке Городской клинической больницы № 1 продают маски по завышенным ценам

Уточняется, что сегодня сотрудники Финпола осуществили контрольный закуп в одном из аптечных пунктов на территории горбольницы № 1 медицинских масок в количестве 35 штук по 20 сомов за каждую, на общую сумму 700 сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 216 «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР. Проводится досудебное производство.

«Факты спекуляции на стоимости медицинских масок и антисептических средств будут строго пресекаться. Вместе с этим уведомляем, что в связи со сложившейся ситуацией, ГСБЭП вынуждена публиковать полные названия и адрес аптечных пунктов и киосков, в которых выявили нарушения. Народ должен знать тех, кто пытается заработать на всеобщей беде», — подчеркнули в Финполе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146981/
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