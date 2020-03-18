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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Дорога Бишкек — Ош функционирует в обычном режиме

Автодорога Бишкек — Ош функционирует в обычном режиме и открыта для проезда транспорта всех категорий. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

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Уточняется, что для населения страны нет каких-либо препятствий по проезду стратегической трассы Бишкек — Ош. «Как известно, в настоящее время в СМИ от населения поступают звонки и сообщения по поводу закрытия автодороги. Все эти высказывания и обращения беспочвенны, нет оснований для беспокойства», — сказали в ведомстве.

Отметим, в мессенджерах распространяют информацию о том, что трасса Бишкек — Ош закрыта от Сосновского поворота до Токтогула Джалал-Абадской области.

Въезд закрыт только в Сузакский район Джалал-Абадской области, где выявлены трое заразившихся коронавирусной инфекцией. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146959/
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