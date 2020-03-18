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Общество

19 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Ниязова, Шайыр, Курманалиева, Куликовской, Пархоменко, переулки Черкесский, Пишпекский;
  • 9.00-17.00 — улица Бектенова, 3;
  • 9.30-13.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Жибек Жолу, Буденного;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улица Чар-Керемет), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), «Ынтымак» (улицы Ортоо, Жетиген, Адыгине), отрезки улиц Темирова, Чехова, Ашхабадской, Горького, Панфилова, Кулатова, переулок Ашхабадский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-20, Чуй-22, Чуй-39, Чуй-41, Тулебердиева, Садыгалиева, Ынтымак, Архитектурная), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Суулу-Тор, Мин-Куш, Масалиева).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кой-Таш (улица Кой-Ташская), Ленинское (улицы Сельповская, Набережная), Восток (улицы Мирная, Тельмана, Ленина, Веселая), Пригородное (улицы Марата, Широкая, 8 Марта, Дорожная), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детский сад), Берлик (улица Жумаалы), Заречное, Дачи (улицы Юбилейная, Таласская), Аламедин (улицы Панфилова, Гидростроитель, Иваницина, 61-62, переулок Чуйский);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Лавровых, Фрунзе, Ала-Арчинская, Советская, Почтовая, Садовая), Орок (улицы Проектируемая, Багорная, Конавалова, М.Раманкула), Саз (улицы Свободы, Ынтымак), Сокулук (улицы Линейная, Белинского, 40 лет Победы, Степная, Индустриальная), город Шопоков (улицы Дзержинского, Школьная, Советская);
  • 10.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Чуйская, Садовая, Восточная, Проектируемая, Пионерская, Центральная, Клубничная, Карасуйская, Западная, Северная, Школьная), Студенческое (улицы Юбилейная, Беговая, Комсомольская, Намазалы ажы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Красноармейская), Садовое (улица Прогресса), Крупское (улицы Пограничная, Зеленая);

Жайылский РЭС

  • 8.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Дзержинского, Новая, Демьяна Бедного, Ленинградская, Восточная, Жаштык, Гагарина, Садовая, Почтовая, Центральная, Коммунистическая, Некрасова, Космонавтов, Северная, Мичурина, Красновосточная, 40 лет Киргизии, 28, 29, переулок Почтовый), Сосновка (улица Набережная);
  • 8.30-17.00 — село Малтабар (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Ойрон (улицы Омурбай, Жээк, школа, детский сад), Панфиловское (улицы Ключевая, Молодежная, Новая);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кировское (улицы Зеленая, Котовская, Авизова, Суворова, Южная), Новопокровка (улицы Кирпичная, 1-21, Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Строительная, 3-35, Мичурина, 6, Мира, Крупская, Логвиненко, Белинского), Первомайское (улицы Прудовая, Советская, Пионерская Западная, Герцена, Школьная, Южная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жаны Турмуш, (улица Токмокская), Кош Канат (улица Трудовая), Карагул.
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Куршаб, Красный Октябрь, Алай, Гульчо, Катта-Тал, Адыр, Шалдырама, город Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданов, жилмассив «Калинина», улицы Турсунбаева, Аношина, Аральская, Зайнабетдинова, Сунь-Ят-Сена, Карасуйская, Алайская, Масалиева, 5, 7, 9, 11, Навои, 36, 38, 40, 42).

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Баткен (улицы Турмаматова, Раззакова, Салихова, Садыкова, Султанмурата, Минбашы), сельские управы Cуу-Башы, Кулунду, Бешкент.
5
Иссык-Кульская область
  • 8.00-13.00 — села Ала-Баш, Калгар, Туура-Суу, Дон-Талаа;
  • 9.00-17.00 — курорт Жети-Огуз;
  • 9.30-17.00 — город Балыкчи, села Конур-Олон, Кол-Тор;
  • 9.30-18.00 — село Ичке-Жергез;
  • 10.00-17.00 — село Григорьевка;
  • 13.00-18.00 — село Кара-Коо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146943/
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