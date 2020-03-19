00:44
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 марта вечером возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 7 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Ниязова, Шайыр, Курманалиева, Куликовской, Пархоменко, переулки Черкесский, Пишпекский;

  • 9.00-17.00 — улица Бектенова, 3;
  • 9.30-13.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Жибек Жолу, Буденного;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улица Чар-Керемет), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), «Ынтымак» (улицы Ортоо, Жетиген, Адыгине), отрезки улиц Темирова, Чехова, Ашхабадской, Горького, Панфилова, Кулатова, переулок Ашхабадский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-20, Чуй-22, Чуй-39, Чуй-41, Тулебердиева, Садыгалиева, Ынтымак, Архитектурная), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Суулу-Тор, Мин-Куш, Масалиева).

  • 9.00-14.00 — в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

У кого намечается той

Сейтек Кулубаев

Родился 19 марта 1971 года. Аким Ак-Талинского района Нарынской области.

Русланбек Жакышов

Родился 19 марта 1974 года в Бакай-Атинском районе Таласской области. Депутат Бишкекского городского кенеша («Республика — Ата Журт»).

Памятные даты

Утвержден герб Пишпека

В 1908 году утвержден герб Пишпека.

Французский щит, обрамленный двумя золотыми колосьями, обвитыми Александровской лентой. Вершина щита увенчана городской короной в виде крепостной башни с тремя зубцами — знаком уездного города в составе Российской империи. В правом верхнем углу щита изображен герб Семиреченской области, которой принадлежал Пишпекский уезд. Щит лазоревого цвета рассечен серебряным поясом с тремя лемехами — символом земледелия и изображением золотых пчел — символом трудолюбия — в верхней и нижней частях.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Сабира Кумушалиева

из интернета
Фото из интернета. Сабира Кумушалиева

В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.

С 1934-го актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Сабира Кумушалиева блистала в труднейшем жанре — комедийном.

Она снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».

Умерла 15 сентября 2007 года.

Умер государственный деятель Исхак Раззаков

В 1979 году в Москве на 69-м году жизни скончался советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.

Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146939/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
19 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 марта, среда
23:37
Удивительные кадры из Венеции. Из-за коронавируса вода в каналах стала чистой
23:02
Океанариум Чикаго закрыли из-за коронавируса. Как интересно ведут себя животные
22:42
Алматы полностью закроют 22 марта из-за коронавируса
22:28
Коронавирус в Кыргызстане. Отпустить заключенных из тюрем предлагает юрист
22:25
Детские сады в Кыргызстане тоже решено закрыть из-за коронавируса