В Бишкеке 19 марта вечером возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 7 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Ниязова, Шайыр, Курманалиева, Куликовской, Пархоменко, переулки Черкесский, Пишпекский;

9.00-17.00 — улица Бектенова, 3;

9.30-13.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Жибек Жолу, Буденного;

9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улица Чар-Керемет), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), «Ынтымак» (улицы Ортоо, Жетиген, Адыгине), отрезки улиц Темирова, Чехова, Ашхабадской, Горького, Панфилова, Кулатова, переулок Ашхабадский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-20, Чуй-22, Чуй-39, Чуй-41, Тулебердиева, Садыгалиева, Ынтымак, Архитектурная), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Суулу-Тор, Мин-Куш, Масалиева).

9.00-14.00 — в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

У кого намечается той

Сейтек Кулубаев

Родился 19 марта 1971 года. Аким Ак-Талинского района Нарынской области.

Русланбек Жакышов

Родился 19 марта 1974 года в Бакай-Атинском районе Таласской области. Депутат Бишкекского городского кенеша («Республика — Ата Журт»).

Памятные даты

Утвержден герб Пишпека

В 1908 году утвержден герб Пишпека.

Французский щит, обрамленный двумя золотыми колосьями, обвитыми Александровской лентой. Вершина щита увенчана городской короной в виде крепостной башни с тремя зубцами — знаком уездного города в составе Российской империи. В правом верхнем углу щита изображен герб Семиреченской области, которой принадлежал Пишпекский уезд. Щит лазоревого цвета рассечен серебряным поясом с тремя лемехами — символом земледелия и изображением золотых пчел — символом трудолюбия — в верхней и нижней частях.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Сабира Кумушалиева

Фото из интернета. Сабира Кумушалиева

В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.

С 1934-го актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Сабира Кумушалиева блистала в труднейшем жанре — комедийном.

Она снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».

Умерла 15 сентября 2007 года.

Умер государственный деятель Исхак Раззаков

В 1979 году в Москве на 69-м году жизни скончался советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.

Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.