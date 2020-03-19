В Бишкеке 19 марта вечером возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 7 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
-
9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Ниязова, Шайыр, Курманалиева, Куликовской, Пархоменко, переулки Черкесский, Пишпекский;
- 9.00-17.00 — улица Бектенова, 3;
- 9.30-13.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Жибек Жолу, Буденного;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улица Чар-Керемет), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), «Ынтымак» (улицы Ортоо, Жетиген, Адыгине), отрезки улиц Темирова, Чехова, Ашхабадской, Горького, Панфилова, Кулатова, переулок Ашхабадский;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-20, Чуй-22, Чуй-39, Чуй-41, Тулебердиева, Садыгалиева, Ынтымак, Архитектурная), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Суулу-Тор, Мин-Куш, Масалиева).
- 9.00-14.00 — в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.
У кого намечается той
Сейтек Кулубаев
Родился 19 марта 1971 года. Аким Ак-Талинского района Нарынской области.
Русланбек Жакышов
Родился 19 марта 1974 года в Бакай-Атинском районе Таласской области. Депутат Бишкекского городского кенеша («Республика — Ата Журт»).
Памятные даты
Утвержден герб Пишпека
В 1908 году утвержден герб Пишпека.
Люди, которые меняли мир
Родилась актриса Сабира Кумушалиева
В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.
С 1934-го актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.
За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Сабира Кумушалиева блистала в труднейшем жанре — комедийном.
Она снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».
Умерла 15 сентября 2007 года.
Умер государственный деятель Исхак Раззаков
Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Возглавляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после победы в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, когда на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.