Коронавирус в Кыргызстане. Туроператор о том, кто еще вернулся из малого хаджа

12 марта из Саудовской Аравии вернулись еще 44 человека, которые совершили малый хадж. Все они были отправлены на умру только одной туристической компанией. Об этом 24.kg сообщил менеджер Аскар Сагынбаев.

По его словам, среди этих паломников пока не выявлено больных.

«12 марта рейсом Шарджа — Бишкек прилетели и наши туристы. Насколько нам известно, они сейчас находятся на домашнем карантине. Они прибыли в Бишкек ночью. Это в основном жители Ошской и Баткенской областей. Их было 44 человека. Это была последняя группа кыргызстанцев, следовавшая на малый хадж, так как после этого Саудовская Аравия закрыла свои границы», — сообщил Аскар Сагынбаев.

По его словам, их туристическая компания с января 2020 года по два раза в месяц отправляла группы паломников в малый хадж.

Отметим, умру организуют частные туристические компании.

Сегодня Минздрав КР заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые приехали из Саудовской Аравии.