12:35
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Туроператор о том, кто еще вернулся из малого хаджа

12 марта из Саудовской Аравии вернулись еще 44 человека, которые совершили малый хадж. Все они были отправлены на умру только одной туристической компанией. Об этом 24.kg сообщил менеджер Аскар Сагынбаев.

По его словам, среди этих паломников пока не выявлено больных.

«12 марта рейсом Шарджа — Бишкек прилетели и наши туристы. Насколько нам известно, они сейчас находятся на домашнем карантине. Они прибыли в Бишкек ночью. Это в основном жители Ошской и Баткенской областей. Их было 44 человека. Это была последняя группа кыргызстанцев, следовавшая на малый хадж, так как после этого Саудовская Аравия закрыла свои границы», — сообщил Аскар Сагынбаев.

По его словам, их туристическая компания с января 2020 года по два раза в месяц отправляла группы паломников в малый хадж.

Отметим, умру организуют частные туристические компании.

Сегодня Минздрав КР заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые приехали из Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146873/
просмотров: 1906
Версия для печати
Материалы по теме
ЧС в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция
Среди кыргызстанцев, находящихся за рубежом, нет заболевших коронавирусом
Медвузам Кыргызстана приказали приостановить прием абитуриентов-иностранцев
Коронавирус в Кыргызстане. Запрет на въезд в страну вводится с 19 марта
В аэропорту Алматы застряли 19 кыргызстанцев, вернувшихся из Дели
Мэрия Бишкека создала штаб по экономической стабильности
Юрты, продукты. Местные власти не отменили тендеры на празднование Нооруза
Медицинские маски продолжают продавать по завышенной цене. Финпол возбудил дело
На малый хадж из Иссык-Кульской области ездил 51 человек
Коронавирус в Кыргызстане. Телефоны горячей линии, если у вас есть вопросы
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
В&nbsp;Кыргызстане выявлено три факта коронавируса В Кыргызстане выявлено три факта коронавируса
Бизнес
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
18 марта, среда
12:34
ЧС в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция ЧС в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция
12:31
Среди кыргызстанцев, находящихся за рубежом, нет заболевших коронавирусом
12:31
Медвузам Кыргызстана приказали приостановить прием абитуриентов-иностранцев
12:28
Коронавирус в Кыргызстане. Запрет на въезд в страну вводится с 19 марта
12:15
В аэропорту Алматы застряли 19 кыргызстанцев, вернувшихся из Дели