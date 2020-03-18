Юрты, продукты. Местные власти не отменили тендеры на празднование Нооруза

В Кыргызстане с 12 марта введено временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. В том числе и празднование Нооруза. Однако на сайте государственных закупок большинство конкурсов на проведение праздника и приобретение продуктов на этот день не отменены.

Субботник и соревнования по мини-футболу

Отмечать Нооруз власти на местах планируют по-разному, одни праздничным застольем, несмотря на рекомендации правительства не собираться, другие — спортивными мероприятиями.

Некоторые объявления появились на сайте госзакупок уже после выхода постановления правительства. Каракольский айыльный аймак разместил свое 16 марта.

Приобрести хочет продукты для приготовления сумолока и для праздничного стола. Готовить, скорее всего, планируют плов. В списке: мясо, рис, морковь, лук, масло, а также мука, фрукты, печенье-конфеты и напитки. Потратить планирует 15 тысяч сомов.

В селе Бирдик Аламединского района Нооруз, похоже, решили отметить нетрадиционно — грандиозным субботником. Именно такой вывод напрашивается после перечня товаров, которые айыл окмоту приобретает для «подготовки и проведения праздника»: замок висячий, полиэтиленовый материал для окон, тряпки для пола и посуды, чистящий порошок, стеклоочиститель, веники, метлы, резиновые и хлопчатобумажные перчатки, ведра, щетки для побелки, кисточки, а также лампочки, удлинители и другое. Объявление появилось 13 марта. Потратить айыл окмоту планирует 40 тысяч сомов.

Сельская управа «Кара-Таш» объединила в одной заявке два праздника: Нооруз и День независимости.

Отметить их хочет соревнованиями по мини-футболу. На призы планирует потратить 70 тысяч сомов. Заявка размещена 13 марта.

В Шамалды-Сае в связи с отменой культурно-массовых мероприятий решили приобрести в качестве подарка продукты для малоимущих семей. На эти цели потратят 40 тысяч сомов. Объявление территориальное управление поселка разместило 17 марта.

Лучшая юрта и просвещение студентов

Но большинство айыл окмоту, муниципалитетов, МТУ к празднику подошли основательно и тендеры объявляли заранее. Часть из них также не отменена, конкурсы уже проведены.

В селе Балтабай Джети-Огузского района запланирован турнир по кок-бору.

На медали, кубки, а также угощение айыл окмоту готово потратить 23 тысячи 550 сомов. Победитель конкурса определен.

В селе Кара-Булун Ат-Башинского района уже выбрали поставщика продуктов питания и подарков для праздника Нооруз.

Не отменил тендер на приобретение услуги по организации культурных мероприятий Кызыл-Октябрьский айыл окмоту (Кеминский район). На нее местные власти планировали потратить 123 тысячи сомов — на призы победителям конкурсов по номинациям «лучшее оформление юрты», «лучшее приготовление национальных блюд», «лучшая национальная одежда», спортивных соревнований, а также на продукты питания.

В сельской управе Кок-Бель Ноокатского района готовы потратить 60 тысяч сомов на проведение культурных и спортивных мероприятий. Какие именно — не уточняется. Уже даже определен победитель — ОсОО «КЛИН СТАР». Вскрытие документов состоялось 12 марта.

Соревнования, скорее всего, планировали провести и в селе Светлая Поляна (Джети-Огузский район). Иначе зачем властям понадобилось закупать 10 калпаков, столько же одеял, шахмат и ключниц. На них заложили 30 тысяч сомов.

Уже состоялись конкурсы на проведение праздника, объявленные отделом культуры Кызыл-Кии, сельской управой Кара-Дарья, Кулунду, Каргалыкского айыл окмоту и другими органами местной власти.

В Иссык-Кульском государственном университете заложили 45,4 тысячи сомов для приготовления национальных блюд, как указано в заявке, «для распространения традиций, обычаев среди студентов». Еще 30 тысяч — на аренду юрты. Отказались ли в вузе от праздника, неизвестно, но конкурс до сих пор не отменен.

Постановление мэра не указ?

В Бишкеке не отменены конкурсы как минимум в двух местных территориальных управлениях (МТУ) № 15, 16. Хотя ранее мэрия столицы официально сообщила, что из-за распространения в мире коронавирусной инфекции в качестве мер предосторожности все культурно-массовые мероприятия в Бишкеке отменены.

«Средства, которые планировалось потратить на поздравление представительниц прекрасного пола и празднование Нооруза на центральной площади, будут оптимизированы и останутся на счете города», — сообщала мэрия.

Отметим, что тем временем правительство вводит новые временные ограничения, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции: закрывает кинотеатры, клубы, детские площадки в торговых центрах, а также точки общественного питания, где более 50 посадочных мест. В кабмине уже поднимают вопрос возможного ущерба для экономики страны от всех этих мер. И стоит ли тратить на гулянья средства, когда каждый сом на счету.