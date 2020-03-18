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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГСБЭП расследует еще одно уголовное дело по факту завышения цен на продукты

Сотрудниками ГСБЭП проводятся мероприятия, направленные на недопущение искусственного завышения цен на первичные продукты питания на рынках республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на рынке «Азиз» был выявлен факт спекуляции на стоимости муки. Во время контрольного закупа пшеничную муку купили на сумму более чем 100 тысяч сомов. Стоимость одного мешка муки составила 1 тысячу 650 сомов, тогда как ее среднерыночная цена — 1 тысяча 300 сомов.

Факт спекуляции ГСБЭП зарегистрировала в ЕРПП. В отношении продавца ведется досудебное производство. Он признал свою вину. Оперативникам Финпола мужчина сообщил, что не знал о том, что поднимать цену нельзя.

«Я продавал муку по цене 1 тысяча 650 сомов. Я не знал о том, что так делать нельзя и это уголовно наказуемое деяние. Я хочу обратиться к предпринимателям и сказать, что не надо продавать продукт по завышенной стоимости. Это противоречит шариату. В хадисах это тоже указано. Я сам купил ее по высокой цене и немного добавил. Эти деньги не принесут вам богатства», — сказал мужчина.

Граждан, обладающих информацией или ставших свидетелями монопольно завышенных цен на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы и прочее) просят обращаться в ГСБЭП по адресам:  Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Для устных обращений есть телефоны горячей линии 1955 и дежурной части ГСБЭП: 0312323091, 323707.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146827/
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ГСБЭП расследует еще одно уголовное дело по факту завышения цен на продукты