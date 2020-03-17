Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 32 человек

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 32 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, зарегистрированы еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Алматы — четыре случая, Нур-Султане — один.

«На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, их них в Алматы — 15 случаев, Нур-Султане — 17», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу по состоянию на 16.00 17 марта в Казахстане.

Правительство Казахстана вводит режим карантина в Нур-Султане и Алматы.