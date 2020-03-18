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Общество

Время читать. В связи с угрозой коронавируса в библиотеках онлайн-обслуживание

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова начала онлайн-обслуживание читателей.

Как сообщили в учреждении, таким образом сотрудники храма книг исполняют рекомендации Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызстана.

Все желающие могут послать заявку-запрос на электронную почту ooch@nlkr.gov.kg; neb@nlkr.gov.kg; okt@nlkr.gov.kg. Любители чтения также могут посетить «Открытую электронную библиотеку» на сайте www.lib.kg.

Как отмечают в библиотеке, на этом портале можно найти множество материалов, распространяемых под открытой лицензией. Все материалы, находящиеся на сайте, открыты для использования.

На сайте www.lib.kg есть школьные учебники, редкие книги, диссертации.

Все материалы представлены на трех языках (кыргызском, русском и узбекском) и доступны для скачивания в электронном виде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146819/
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