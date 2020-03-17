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Общество

Минобразования и науки КР организует дистанционное обучение для школьников

Министерство образования и науки Кыргызстана организует дистанционное обучение для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, министерство организовало дистанционное обучение, включая онлайн-уроки, телевизионные учебные передачи, чтение учебной и художественной литературы и иные формы, с использованием информационных технологий и электронных ресурсов.

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В частности, ученики могут использовать бесплатные учебные материалы и книги по различным тематикам для школ с кыргызским, русским, таджикским и узбекским языками обучения, размещенные по ссылке, мультимедийные комплексы, разработанные ведомством, iBilim (для начальной школы) и «Билим Булагы» (для средней школы).

«В целях эффективного использования каникул Минобразования и науки КР при партнерстве с Кыргызско-Шведской математической школой внедряет первичную форму онлайн-взаимодействия школ и учеников. Таким образом, используя имеющиеся онлайн-ресурсы, ученики не будут выпадать на длительный срок из учебной программы и смогут идти по заданному календарно-тематическому планированию. Данный инструмент можно использовать на различных гаджетах», — отметили в ведомстве.

Но пока дистанционное обучение школьников носит, скорее, рекомендательный, нежели обязательный порядок. В некоторых школах учителя высылают задание на карантин и каникулы, а в других — нет.

Напомним, что приказом МОиН установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля для общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146811/
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