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Общество

Музыкальный коллектив из Бишкека выступит на Красной площади в Москве 9 мая

На праздничном концерте в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступит вокальный коллектив из Бишкека с авторской песней. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Эсен Салиев.

По его словам, музыканты решили отправить свое произведение на конкурсный отбор и удача им улыбнулась. «На рассмотрение экспертного совета поступило 410 заявок из 76 стран мира. И вчера мы получили радостное известие о том, что приглашены отпраздновать День Победы всем миром 9 мая в Москве. Для нас большая честь и гордость, что мы будем стоять на международной сцене праздничного концерта, а также примем участие в мероприятиях «Бессмертного полка» и других праздничных событиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», — пишет Эсен Салиев.

По его словам, песня называется «Память», она посвящена Героям Великой Отечественной войны. «Эту песню мы с друзьями посвятили памяти наших Героев, павших на фронтах войны за нашу мирную и свободную жизнь. Преклоняем колени и склоняем головы. Исполняют произведение: известный врач Кыргызстана Турат Касымбеков, талантливый автор этой песни Эмиль Эгенн, Данияр Казаков и Эсен Салиев», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146801/
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