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Общество

В аэропорту «Манас» открыли еще один санитарно-карантинный пост

В аэропорту «Манас» открыли второй санитарно-карантинный пост. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. 

По его словам, второй пост начал работу с сегодняшнего дня.

«Чтобы не было длинных очередей, мы открыли второй пост. Да, мы признаем, что должен быть строгий учет. Прилетевшие заполняют анкету,  она дальше передается в МВД и соответствующий Центр семейной медицины, потом ведется работа на местах», — сказал он.

Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев заверил, что за всеми прилетевшими пограничники пристально следят.

«У каждого пограничника есть список стран по категориям. Прилетевших проверяют строго по этому списку», — сказал он.

Депутат Исхак Пирматов рассказал о случаях, когда пассажиры сразу нескольких рейсов вынуждены стоять в общей очереди, чтобы пройти санитарно-карантинный пост и пограничную проверку, а это повышает риск заражения любым вирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146751/
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