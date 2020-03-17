18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Исанова;

9.00-18.00 — отрезки улиц Куликовской, Буденного, Славянской, переулок Чувашский, жилмассивы «Рухий-Мурас» (7-я улица), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Щербет, Кара-Кужур, Эркин-Тоо, Термечикова, Минкуш, Масалиева, 4-я улица);

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, школа № 3, детсад № 138, микрорайон «Аламедин» (улицы Загорская, 2, Токмакская, 23, 25, 25а, 25б);

9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Хаперской, Дагестанской, Циолковского, Кривоносова, Гагарина, Мурманской, Кронштадской, Месароша, Саадаева, Термечикова, Кеминской;

9.30-12.00 — 4-й микрорайон, 1-4, 4а, 5, 7, 8, улицы Осмонкула, Карагачевая, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный, Чаткальский;

10.00-19.30 — улицы Шакирова, 35а, Матросова, 3.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Садовая, Учхозная, Бегалиева, Некрасова, Суворова, переулок Заводской, тупик Гагарина), Дачное (улицы 40 лет Победы, Щорса, Ленина, Шевченко), Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Артезианская, Кавказская, Гамзатова, Ташкентская, Новостройка, Степная, Достук), Нижняя Ала-Арча (улицы Средняя, Панфилова, Кыргызская), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Нижняя, Широкая), Заречное (улицы Юбилейная, Таласская), Берлик (улицы Молодежная, Парковая), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Восток (улицы Ленина, Карла Маркса), Кой-Таш (улица Аблесова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Дзержинская, Школьная, Советская), села Тош-Булак (улицы Береговая, Советская, Холодное Ущелье), Конуш (улица Боз Жигит), Ден-Алыш (улица Доналыш), Орок (улица Новая), Фрунзе (улицы Институтская, Юбилейная, Заречная, Западная, Садовая, Фрунзе, Северная, Набережная, Центральная, Южная, Новосадовая, Лесная), Комсомольское (улицы Озерная, Северная, Набережная, Юбилейная, Центральная, Клубничная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Карасуйская, Восточная, Школьная, Садовая, Средняя, Чуйская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Кавказская, Пролетарская), Крупское (улицы Фрунзе, Советская), Беловодское (улицы Красноармейская, Фучика, Бокомбаева, Молодежная, Комарова, Кычана Джакыпова, 50 лет Киргизии, Фрунзе, Мира, переулок Мира);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Алексеевка, Сосновка (улица Набережная);

8.30-17.00 — село Малтабар (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чорголо (улицы Токтогула, Гагарина), город Каинды (улица Коммунистическая);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Крупская, Строительная, Чкалова, Иссык-Атинская), Киргшелк (улица Герцена), город Кант (улицы Толстого, Карла Маркса, Комминтерна, Колхозная, Пролетарская, Кирпичная, Спортивная, Ломоносова, Морозова, Московская, Новостройка);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое, Ак-Бешим, Кара-Дебе.

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Куршаб, Красный Октябрь, Жошолу, Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Кашкар, Мөнөк, Кенжекул, Кызыл-Тал, Будалык, город Ош (села Жаны-Турмуш, Беш-Капа, район нового автовокзала).

4 Иссык-Кульская область