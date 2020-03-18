В Бишкеке 18 марта облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 12 часов 4 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Исанова;

9.00-18.00 — отрезки улиц Куликовской, Буденного, Славянской, переулок Чувашский, жилмассивы «Рухий-Мурас» (7-я улица), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Щербет, Кара-Кужур, Эркин-Тоо, Термечикова, Минкуш, Масалиева, 4-я улица);

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, школа № 3, детсад № 138, микрорайон «Аламедин» (улицы Загорская, 2, Токмакская, 23, 25, 25а, 25б);

9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Хаперской, Дагестанской, Циолковского, Кривоносова, Гагарина, Мурманской, Кронштадской, Месароша, Саадаева, Терменчикова, Кеминской;

9.30-12.00 — 4-й микрорайон, 1-4, 4а, 5, 7, 8; улицы Осмонкула, Карагачевая, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный, Чаткальский;

10.00-19.30 — улицы Шакирова, 35а, Матросова, 3.

Люди, которые меняли мир

Эмиль Борончиев

Родился 18 марта 1962 года. Актер. Снялся в таких фильмах, как «Ранние журавли», «Волны умирают на берегу», «Снайперы», «Гаишники», «Аманат», и других.

Акылбек Султанов

Родился 18 марта 1965 года в селе Ак-Жар Ошской области. Председатель Национального статистического комитета КР.

Азамат Арыков

Родился 18 марта 1985 года. Режиссер, актер.

Одилжон Абдурахманов

Родился 18 марта 1996 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Памятные даты

Первый выход человека в открытый космос

Фото из интернета. Космонавт

Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» создан специальный скафандр «Беркут». А тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

Люди, которые меняли мир

Родился летчик Ишембай Абдраимов

В 1914 году в селе Бос-Больтек родился кыргызский и советский летчик Ишембай Абдраимов.

Первый кыргызский пилот. Один из зачинателей кыргызской гражданской авиации. В 1933 году на легком биплане У-2 и двухмоторном пассажирско-транспортном самолете Ли-2 проложил многие авиамаршруты по высокогорным районам Кыргызстана. Налетал свыше 17 тысяч часов. Освоил 16 типов воздушных судов.

В течение 25 лет был шефом-пилотом первых руководителей республики. Именем Ишембая Абдраимова назван Кыргызский авиационный колледж, улица в Бишкеке, самолет «Боинг 737-400» авиакомпании Air Kyrgyzstan.

Умер в 2001 году.

Погиб летчик Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944 года на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.