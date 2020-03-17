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Общество

В Бишкеке продаются маски, сшитые женщинами из мастерской онкопациентов

Женщины из мастерской онкопациентов «Вместе ради жизни» начали шить марлевые шестислойные медицинские маски. Об этом 24.kg сообщила инициатор акции Асыла Мамбеталиева.

По ее словам, эти маски многоразовые, их можно стирать и вновь использовать.

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«Вырученные деньги от продажи направляем на покупку медикаментов для подопечных мастерской онкопациентов. Я продаю их по 15 сомов, так как себестоимость больше 10. Материал закупаем на тканевом рынке Бишкека. После того как выложили публикацию об этом на Facebook, у нас начали все разбирать. Сейчас мы нуждаемся в волонтерах, кто умеет шить», — сказала Асыла Мамбеталиева.

Где купить маски?

1
Мастерская онкопациентов:

- остановка «Физприборы» по улице Абдрахманова, напротив кафе «Шафран». Время работы: с 9.00 до 17.00.

2
Магазин «Агромаркет»:

- улица Московская, 260, пересекает Некрасова. Время работы: с 9.00 до 18.00.

3
Кофейня Coffee:

- проспект Манаса, 9. Время работы: с 9.00 до 23.00; 

- улица Тоголока Молдо, 40/1 (возле Дворца спорта). Время работы: с 9.00 до 23.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146705/
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