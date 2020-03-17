Школьный карантин. Полезные онлайн-ресурсы для детей

Все школы Кыргызстана ушли на трехнедельный карантин. Пока дети радуются неожиданным каникулам, родители пытаются понять, как им организовать досуг. Помочь в этом может интернет.

24.kg представляет подборку познавательных и интересных ресурсов. Благодаря им школьники проведут время с пользой.

Помните, что лучше ограничить время пользования интернетом — не более трех часов в день.

Чем поможет YouTube?

Любой источник информации сегодня можно использовать с пользой. YouTube не исключение. Там много интересных и полезных каналов. Поверьте, во многих из них вы и сами с удовольствием «зависнете» на пару часиков. Чего уж говорить о детях.

Например, на канале «Научпок» представлены красочные ролики, которые просто и понятно отвечают на самые простые вопросы: откуда берется кашель, возможно ли бессмертие, можно ли верить гороскопам и многие другие.

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На канале The School of Life видеоуроки больше для взрослых. Но их интересно смотреть и старшим школьникам.

Для юных химиков и тех, кто интересуется опытами и формулами, будет интересен канал Thoisoi.

Для любителей изучать разные страны с возможностью прокачать свой английский отлично подойдет канал Geography Now.

Среди русскоязычных каналов стоит обратить внимание на GalileoRU. На нем представлены все серии познавательной программы об устройстве мира «Галилео».

На канале Теремок School профессор Почемушкин рассказывает, как люди научились записывать музыку, собраны хорошие подборки «Фиксиков», «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

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Если хотите, чтобы ребенок научился за время карантина чему-то новому, можно, например, заглянуть на канал «Как научиться рисовать». Тут представлены самые разные варианты, которые позволят ребенку почувствовать себя художником.

Вариантов видео на YouTube множество. Найти интересный и познавательный канал можно для ребенка практически любого возраста. Но помните: прежде чем разрешать ему смотреть видео, изучите контент канала сами, чтобы потом не получить «сюрпризы».

Полезные сайты

Если дома есть компьютер, смело используйте интернет для того, чтобы познакомить ребенка с интересными и полезными сайтами. Например, ресурс Coursera открыл для вузов и студентов доступ к своим курсам. Кроме того, многие университеты мира открыли доступ к онлайн-курсам на время карантина из-за коронавируса. На сегодня есть список из 300 бесплатных ресурсов. Если владеете английским, смело пользуйтесь уникальной возможностью.

Русскоязычный образовательный ресурс «Фоксфорд» дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

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Просветительский проект Arzamas открыл специальную детскую комнату. Тут много интересной и полезной информации.

Немецкий детский онлайн-университет (KINDERUNI) — это бесплатный образовательный проект Гете-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Здесь представлены лекции в игровой форме на самые разнообразные темы.

Родители младших школьников могут воспользоваться возможностями сайта «Реши-Пиши». На нем представлены нескучные задания для детей от трех до девяти лет.

На сайте interneturok.ru представлена коллекция видеоуроков по всей школьной программе от лучших преподавателей Рунета.

Нужные приложения

С пользой можно использовать и мобильные приложения. Вариантов масса. От изучения английского до аудиосказок для младших школьников. Главное — определиться, какую пользу вы хотите получить от приложения.

Если хотите за время каникул подтянуть английский, можно воспользоваться приложениями, например, Duolingo или Lingualeo. Обучение проходит в игровой форме, интересно и увлекательно.

Приложение «Облако знаний» — это библиотека качественных интерактивных учебных пособий по всем школьным предметам с 1-го по 11-й классы. Комплекс включает приложения пяти типов: учебник, рабочую тетрадь, практикум, задачник и подготовку к экзаменам.

Прокачать знания по русскому языку тоже поможет специальное приложение. Оно представляет собой игру в виде вопросов и ответов по разным разделам русского языка.

Развить навыки устного счета можно с помощью «Математических хитростей». Вначале решение примеров вам покажется сложным, но после того как пройдете тренировочный режим (в котором наглядно показана суть математических трюков), поймете, что все куда проще.

Смартфон можно использовать и для того, чтобы изучить совсем новую для себя сферу. Например, попробовать освоить азы программирования с помощью Scratchduino.

Попробуйте скачать и потестить «Фоксфорд Учебник» — это интерактивный справочник по школьной программе за 4–11-й классы. Здесь не только теория, но и отличные примеры и просто шпаргалки по разным предметам.

Помните, что полностью отказаться от использования ребенком гаджетов во время карантина не получится. Да и вряд ли оно того стоит. Гораздо лучше использовать современные возможности во благо.