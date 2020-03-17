Вакцину от коронавируса начали тестировать на людях в США

Фото AP. В США начали тестировать на людях вакцину от коронавируса

В американском Сиэтле начали тестировать на людях вакцину от коронавируса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Волонтеры, которые согласились участвовать в исследовании, говорят, что хотели сделать больше для борьбы с болезнью, чем просто мыть руки и работать из дома.

Участники исследования говорят, что прививки не более болезненные, чем обычная вакцина против сезонного гриппа. Некоторые получат более высокие дозы, чтобы проверить, насколько сильной должна быть доза. Также у них проверят наличие побочных эффектов и возьмут анализ крови, чтобы определить, повышает ли вакцина иммунную систему.

Волонтеры — 43-летняя менеджер по операциям в небольшой технологической компании Дженнифер Халлер, 46-летний сетевой инженер в Microsoft Нил Браунинг и 25-летняя Ребекка Сирулл, редактор-координатор в независимом глобальном исследовательском центре здравоохранения в Вашингтонском университете. Все трое работают из дома, чтобы замедлить распространение COVID-19.

«Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать», — сказала Дженнифер Халлер.

Ребекка Сирулл присоединилась к исследованию вакцин, чтобы «внести позитивный вклад в ситуацию».

«Вы знаете, основные руководящие принципы, которые у нас сейчас есть, — оставаться дома и ничего не делать, что является довольно трудным посланием, чтобы услышать», — отмечает она.