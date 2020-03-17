Мэрия Бишкека хочет приобрести 130 наручных часов с гравировкой на 1,2 миллиона

Мэрия Бишкека потратит 1 миллион 255 тысяч сомов на приобретение ценных подарков. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти средства столичный муниципалитет планирует закупить 130 наручных часов разной модификации.

Отмечается, что на крышке часов должны быть нанесены лазерной гравировкой изображение «элемента флага Кыргызской Республики и текст «Кыргыз Республикасы. Бишкек шаарынын мэри». А на белом циферблате — золотистая эмблема Бишкека, выполненная методом высокоточного ювелирного электрофольгирования».