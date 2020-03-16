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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 18.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Абая, Каракульской, Максима Горького, Панфилова, Кулатова, Байтика Баатыра, Скрябина и рекой Ала-Арчой.

Причина — подготовка к весенне-летнему сезону и замена задвижек на водоводах.

Также без питьевой воды завтра останутся жители новостроек «Ала-Тоо» и «Ала-Тоо-2» в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова и Кызыл Тоо. Причина — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Ала-Тоо» и на городских водопроводных сетях.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146657/
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