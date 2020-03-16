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Общество

17 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Ак-Уул, Анар, Нооруз, Чубак);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева, жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Щербет, Кара-Кужур), «Ак-Орго» (улицы Кырк-Чоро, Саадак, Камбаркан), отрезки улиц Туюкской, Красной, Гагарина, Асаналиева, Кочкорской, Тыныбекова, переулок Иркутский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Кок-Жайык, Кок-Жангак), «Жениш»;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Аламедин (улицы Садовая, Учхозская, Бегалиева, Пролетарская, ГЭС-3), Лебединовка (улицы Лермонтова, Дачное, Щорса, Ленина, Комсомольская, Шевченко, 40 лет Победы), Ленинское (улицы Коммунарская, Алма-Атинская, Восточная, Набережная, Сельповская), Восток (улицы Ленина, Энгельса, Карла Маркса, Тельман), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Озерное, Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Артезианская, Кавказская, Гамзатова, Ташкентская, Новостройка, Степная, Достук), Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Панфилова, Кыргызская), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная, Больничная), Кой-Таш (улица Аблесова), Восток (улицы Ленина, Мирная, Тельман, Совхозная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Дзержинская, Школьная, Советская), села Орок (улица Раманкула), Новопавловка (улицы Лавровых, Садовая, Ала-Арчинская, Фрунзе, Советская, Почтовая), Саз (улицы Ынтымак, Свободы, Бекбалаев, Набережная, Веселая), Сокулук (улицы Фрунзе, Кайназарова, Мира, Ленинградская);
  • 9.00-14.00 — село Нижне-Чуйское (улица Фрунзе);
  • 10.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Мира, Пионерская, Зеленая, Совхозная, Проектируемая, Широкая, Тупиковая, Средняя, Новая, Переулочная, Гагарина, Заводская), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Ат-Башинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Демьяна Бедного, Прогресс), Крупское (улица Северная), Беловодское (улицы Фучика, Фрунзе, Красноармейская, Московская), Заря (улица Мичурина), Беш-Терек;

Жайылский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Кара-Тобо, Калдык, город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 17, 25, 27);
  • 8.30-17.00 — село Малтабар (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Шейшеналиева, Кокоева), Кум-Арык (улицы Центральная, Иманалиева);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Кирпичная, Герцена, Фрунзе, Логвиненко, Крупская, Баря, Горького, Октябрьская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Искра (улица Железнодорожная), Кош-Кашат (улицы Веселая, Суюмбаева, Береговая, Верхняя).
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Куршаб, Красный Октябрь, Сары-Булак, Кара-Кочкор, город Ош (микрорайон «Амир-Тимур»).

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — села Торт-Гул, Суу-Башы, Ак-Турпак, Бешкент, Маргун, город Кызыл-Кия, (1-й микрорайон, 1-9, 22-31, 60 лет Киргизии, 22, 23, Карла Маркса, Масалиева, Молодежная, 4, Советская, Энгельса, 5).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146649/
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