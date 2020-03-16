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Общество

Россиянка заказала наркотики из Кыргызстана под видом таблеток для похудения

Сотрудники Иркутской таможни совместно с региональным управлением ФСБ обнаружили в посылке, отправленной из Кыргызстана жительнице Братска, около 3 тысяч капсул с сибутрамином. Наличие наркотического вещества в препарате подтвердили эксперты, сообщили российские СМИ.

«В посылке обнаружили баночки с капсулами с надписью «Королевский Билайт», различные блистеры с капсулами с маркировкой «Билайт B-lite», Fatzorb, Lipotrim, «Липоксин для похудения», «Идеальное похудение», — говорится в сообщении. — Общая масса капсул составила около 1,4 килограмма. Как правило, данными препаратами пользуются граждане, желающие быстро похудеть».

Получательница посылки пояснила, что планировала продавать данные препараты в торговой точке в Братске. В отношении нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

  • Сибутрамин — сильнодействующее вещество, провоцирующее наркотическую зависимость как от приема амфетамина. Он запрещен в большинстве стран мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146634/
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