В Бишкеке 17 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 12 часов 1 минуты.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Ак-Уул, Анар, Нооруз, Чубак);

9.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Щербет, Кара-Кужур), «Ак-Орго» (улицы Кырк-Чоро, Саадак, Камбаркан), отрезки улиц Туюкской, Красной, Гагарина, Асаналиева, Кочкорской, Тыныбекова, переулок Иркутский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Кок-Жайык, Кок-Жангак), «Жениш»;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас».

9.00-18.00 — в районе, ограниченном улицами Абая, Каракульской, Горького, Панфилова, Кулатова, Байтика Баатыра, Скрябина и рекой Ала-Арчой.

Люди, которые меняли мир

Эрмекбай Омошев

Родился в 1973 году в Джалал-Абадской области. Глава государственной администрации — аким Сузакского района.

Максат Джылышбаев

Родился 17 марта 1986 года. Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

Памятные даты

День памяти жертв аксыйской трагедии

Фото из интернета. Монумент, посвященный жертвам аксыйских событий

Аксыйские события — расстрел демонстрации местного населения села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана 17 марта 2002 года, протестовавшего против передачи части кыргызских территорий Китаю. Непосредственным поводом к волнениям стал арест властями земляка аксыйцев, депутата Азимбека Бекназарова.

Жертвами применения огнестрельного оружия стали шесть человек.

Кризис в Аксы привел к отставке премьер-министра Курманбека Бакиева и его правительства, а также подорвал доверие к президенту Аскару Акаеву.

Всемирный день социальной работы

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы.

Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения. Ее основной задачей является обеспечение определенного уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.

Важно помнить и о том, что социальная работа трудна, она требует от сотрудников огромного терпения, выдержки и профессионализма, так как направленность ее — люди; люди со своими характером, настроением, состоянием здоровья, а еще с проблемами, которые нужно помочь им решить.

Люди, которые меняли мир

Родился музыкант Ростислав Миронович

Фото culturavrn.ru. Ростислав Миронович

Он родился в 1904 году в Майкопе. Еще в музучилище начал сочинять — написал несколько романсов, оркестровых пьес и детскую оперу «Листопад».

С 1945 по 1962 год дирижировал в Кыргызском театре оперы и балета, поставил 25 новых оперных и балетных спектаклей, среди которых «Раймонда», «Волшебная флейта», «Русалка», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица». Преподавал в Кыргызском музыкальном училище по классу флейты, а также дирижирование и теоретические дисциплины. Во время работы в Киргизии получил звание заслуженного деятеля искусств.

Писал музыку специально для темир комуза. Одно из его произведений «Киргизский напев» исполнил Байкальский варганный ансамбль.

Среди его учеников народный артист Киргизской ССР Насыр Давлесов, профессор Кайыпбек Айтыгулов.

Умер в апреле 1998 года.

Родился писатель Салижан Жигитов

Фото из интернета. Салижан Жигитов

В 1936 году родился писатель, драматург, критик, пародист, переводчик, публицист, ученый, дипломат, общественный и государственный деятель Салижан Жигитов.

Внес большой вклад в развитие и становление кыргызской дипломатии, будучи послом Кыргызской Республики в Узбекистане.

Автор нескольких сборников литературно-критических статей, ряда поэтических сборников, отличающихся глубоким лиризмом, высоким профессионализмом. За участие в создании многотомной Кыргызской советской энциклопедии в 1984 году удостоен Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники.

Умер 11 февраля 2006 года.

Родился режиссер Владислав Пази

Фото ГНРТД имени Ч.Айтматова с сайта kino-teatr.ru. Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств КР и РФ, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде.

Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986 года работал в Русском драмтеатре имени Н.Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987-м был избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на этой должности до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе В.Арро, поставленный режиссером в 1986-м, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе М.Шатрова, представленный в 1987 году на соискание премии имени М.Рыскулова.

С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993-м Владислав Пази вернулся в Санкт-Петербург. В 2002-м был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Умер 13 мая 2006 года в Софии (Болгария).