15:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Пандемия коронавируса. Аэропорт «Манас» закупает два тепловизора

Международный аэропорт «Манас» приобретет два тепловизионного комплекса. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, на эти цели компания планирует потратить 13 миллионов 400 тысяч сомов. В стоимость входят установка, пусконаладочные работы и обучение персонала.

Отмечается, что в один комплект входят переносной тепловизор и стационарный комплекс. Последний должен в автоматическом режиме определять в потоке людей с повышенной температурой и сигнализировать о них оператору, предоставлять фотографии их лиц с возможностью просмотра видео их перемещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146614/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус нам не страшен. Местные выборы в Кыргызстане пройдут в срок
Прилетевшую из Индии кыргызстанку не отправили на карантин по коронавирусу
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло шести человек
Правительство будет контролировать цены на 11 видов товаров (обновлено)
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Правительство Кыргызстана будет работать без выходных
Правительство установит предельные цены на основные продукты в регионах
Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в Кыргызстан
Пандемия коронавируса. Кыргызстан усиливает контроль на границе
Спекуляция на продуктах питания. Возбуждено два уголовных дела
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Министр здравоохранения объяснил, почему в&nbsp;школах не&nbsp;вводят карантин Министр здравоохранения объяснил, почему в школах не вводят карантин
Бизнес
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
16 марта, понедельник
15:32
Коронавирус нам не страшен. Местные выборы в Кыргызстане пройдут в срок Коронавирус нам не страшен. Местные выборы в Кыргызстан...
15:21
Пандемия коронавируса. Аэропорт «Манас» закупает два тепловизора
14:27
НПО недовольны. ЮСАИД Кыргызстана выделил миллионный грант организации без опыта
13:54
Внимание, розыск. В Бишкеке мужчина вышел из дома 31 декабря и не вернулся
13:53
Было зажигательно. Афротенора, невзирая на коронавирус, все-таки спели в Бишкеке