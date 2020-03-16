Пандемия коронавируса. Аэропорт «Манас» закупает два тепловизора

Международный аэропорт «Манас» приобретет два тепловизионного комплекса. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, на эти цели компания планирует потратить 13 миллионов 400 тысяч сомов. В стоимость входят установка, пусконаладочные работы и обучение персонала.

Отмечается, что в один комплект входят переносной тепловизор и стационарный комплекс. Последний должен в автоматическом режиме определять в потоке людей с повышенной температурой и сигнализировать о них оператору, предоставлять фотографии их лиц с возможностью просмотра видео их перемещения.