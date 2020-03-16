В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло шести человек

В Узбекистане коронавирус выявили еще у двух человек, в том числе у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

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Вчера Минздрав РУз заявил, что у гражданки, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус. Позднее в ведомстве проинформировали еще о двух случаях — у сына и дочери зараженной, а также у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Стамбула.

«Вирус COVID-19 обнаружен у супруга и внука первой пациентки, прибывшей из Парижа», — сказал представитель Минздрава.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи скончались.