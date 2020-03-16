Было зажигательно. Афротенора, невзирая на коронавирус, все-таки спели в Бишкеке

Накануне в Бишкеке выступило трио афротеноров из ЮАР Gugulethu.

Концерт мог бы и не состояться по известным причинам. Но артисты приехали, несмотря на то, что пришлось выступать не на театральной сцене и перед немногочисленными зрителями.

Разбавили мужскую компанию оперная дива, прима Башкирского государственного театра оперы и балета Лариса Ахметова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, участница престижных оперных вечеров, фестивалей и гала-концертов Лариса Келль.

Зрители услышали шедевры мировой оперы, оперетты и мюзиклов, неаполитанские и русские народные песни, а также африканские мелодии.

То, что концерт был не в театре, а в небольшом зале, понравилось и зрителям, и артистам. Каждое выступление сопровождалось аплодисментами публики, не избалованной выступлениями мировых звезд. А они просили подпевать, танцевать, хлопать в такт – в общем, вести себя так, как на обычном оперном концерте не ведут.

Закончилось все танцами у сцены под хоровое исполнение знаменитой Volare (Gipsy Kings).

Артисты охотно фотографировались со всеми желающими, которые подходили к ним не только ради селфи, но и просто сказать «спасибо».

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