В США попросили преступников прекратить криминальную деятельность: коронавирус

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих указаний», — говорится в сообщении.

В полиции также заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений.

«Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», — отметили в департаменте полиции.

В настоящий момент в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.