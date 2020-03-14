Из-за коронавируса киностудии в США приостановили съемки

Крупныe голливудские кинокомпании замораживают проекты из-зa угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило издание Forbes.

В частности, студия Netflix с 16 мартa остановит работу над всеми без исключения своими сериалами и фильмами на территории CША и Канады. Ограничение вводят на две недели.

По данным издания, компания Disney временно заморозила производство нескольких фильмов, в съемках которых задействованы реальные актеры. Кроме того, прекратится работа над телешоу производства принадлежащих Disney телекомпаний ABC и 20th Century Fox TV.

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Киностудия Warner Bros. заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сдал положительный анализ на коронавирус.

Медиакорпорация NBCUniversal временно прекратит производство 35 проектов, в том числе нескольких популярных вечерних телешоу.

Вчера президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне.