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Общество

Акция «75 дней до Великой Победы» запущена в школах Чуйской области

В школах и детских садах Токмака и Чуйского района одноименной области запущена акция «75 дней до Великой Победы» в рамках работы по героико-патриотическому воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, мероприятие проводится по инициативе Чуй-Токмокского отдела образования.

«Учащиеся с 1-го по 11-й класс совместно с родителями и педагогами проводят поисково-исследовательскую работу о бойцах Великой Отечественной войны — как о своих родственниках, так и жителях Токмака и сел района», — отметили в ведомстве.

В образовательных организациях идут классные часы-инсценировки, обновляется выставка рисунков «Война глазами детей», к юбилейной дате готовятся стенды и ежедневный отрывной календарь, проводятся тематические акции по озеленению, конкурсы чтецов и другие.

В ведомстве добавили, что районно-городские мероприятия: литературно-музыкальный вечер «Навстречу Победе», открытые отрядные сборы перенесены на апрельмай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146468/
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