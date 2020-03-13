Больше 3 тысяч студентов хотят перевестись из ОшГУ в Узбекистан

Больше 3 тысяч студентов, приехавших из Узбекистана, хотят перевестись из Ошского государственного университета на родину. Об этом 24.kg сообщил проректор по учебной работе Замир Божонов.

По его словам, с чем связан такой большой отток студентов, неизвестно.

«В последние два-три дня у нас большое скопление студентов из РУз, которые хотят перевестись. В связи с тем, что перевод из одного вуза в другой занимает определенное количество времени, образовалась большая очередь. В частности, студенты должны сдать бегунок, мы их проверяем на наличие задолженности по учебе и оплате контракта. Мы привлекли дополнительных специалистов для того, чтобы их сократить», — сказал Замир Божонов.

Всего в ОшГУ учатся 3,5 тысячи студентов.

Отметим, что власти Узбекистана возвращают на родину студентов, которые обучаются в вузах Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. С чем это связано, неизвестно, но молодым людям пообещали, что они смогут продолжить учебу на родине без вступительных экзаменов.