16:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Больше 3 тысяч студентов хотят перевестись из ОшГУ в Узбекистан

Больше 3 тысяч студентов, приехавших из Узбекистана, хотят перевестись из Ошского государственного университета на родину. Об этом 24.kg сообщил проректор по учебной работе Замир Божонов.

По его словам, с чем связан такой большой отток студентов, неизвестно.

«В последние два-три дня у нас большое скопление студентов из РУз, которые хотят перевестись. В связи с тем, что перевод из одного вуза в другой занимает определенное количество времени, образовалась большая очередь. В частности, студенты должны сдать бегунок, мы их проверяем на наличие задолженности по учебе и оплате контракта. Мы привлекли дополнительных специалистов для того, чтобы их сократить», — сказал Замир Божонов.

Всего в ОшГУ учатся 3,5 тысячи студентов.

Отметим, что власти Узбекистана возвращают на родину студентов, которые обучаются в вузах Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. С чем это связано, неизвестно, но молодым людям пообещали, что они смогут продолжить учебу на родине без вступительных экзаменов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146447/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызские экспортеры заключили контракт на $4 миллиона с Узбекистаном
Узбекистан войдет в ЕАЭС в качестве наблюдателя
От Татьяны до Франкенштейна. Десять вопросов о студентах и вузах. Тест
Главы Кыргызстана и Узбекистана обсудили предстоящие в 2020 году мероприятия
Из Кыргызстана в Узбекистан выехали 150 тысяч человек
Журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. За либеральные реформы
Первый представитель Узбекистана в UFC эффектно отправил в нокаут соперника
Граждане Узбекистана в Кыргызстане смогут проголосовать на выборах в Олий Мажлис
Трое кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге, покинули город
Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
Популярные новости
У&nbsp;Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он&nbsp;отец шестерых детей У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Одинокие водители: почему эгоизм приведет к&nbsp;тому, что Бишкек встанет намертво Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Депутат требует отставки главы МВД
Бизнес
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
13 марта, пятница
15:50
В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить 11-летнего мальчика В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить 11-летнег...
15:44
Больше 3 тысяч студентов хотят перевестись из ОшГУ в Узбекистан
15:36
Перепись населения из-за коронавируса переносить не будут
14:58
У двух казахстанцев выявили коронавирус
14:52
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери