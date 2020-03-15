16 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (2-я, 4-я, 6-я, 7-я улицы), «44 га», «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Жайыла Баатыра, Бердиева, Кара-Кужур, Чолпон, Мыскал, Ойсул-Ата, Набережная, Баба-Ата, Масалиева, Аилчиева, Мин-Куш, Щербет), улица Ахунбаева, Керимбекова, 71, село Лебединовка;

9.30-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Жибек Жолу, Веселой, Салиевой;

9.30-17.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Карасаева, Белорусской, Щербакова, переулок Кумбельский, жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Республиканская, Жеткинчек, Илим, Кулиева, Махатмы Ганди, Мыскал).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Бирдик (улицы Молодежная, Парковая), Байтик (улицы Суйунбаева, Ала-Арчинская, Керимбаева), Лебединовка (улицы Комсомольская, Жибек Жолу, Лермонтова, Ленина), Степное (улицы Артезианская, Степная, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Гамзатова, Ташкентская Новостройка, Достук), Нижняя-Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, переулок Средний);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Проектируемая, Суйская, Абдыкайым, Джамбула, Киргизская, Новая, Токтогула), Орок (улицы Раманкула, Багорная, Коновалова, Проектируемая), Новопавловка (улицы Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Почтовая, Фрунзе), Сокулук (улицы Победы, Ленина, Свердлова), город Шопокова (улицы Школьная, Дзержинская, Советская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Спартак (кошары), Садовое (улицы Московская, Пионерская), Крупское (улица Советская);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Зеленая, Ленина, Пионерская, Центральная, Свердлова, Луговая, Школьная, Пушкина, Советская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 19, 24);

8.30-17.00 — села Малтабар (улица Центральная), Монолдор (улицы Курманова, Берик у. Шопок);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Фрунзе, Ленина), Панфиловское (улицы Ключевая, Молодежная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Восточная, Чехова, Молодая Гвардия, Пионерская, Лермонтова, Кирпичная, Логвиненко, Чкалова, Гагарина, Мичурина, Токтогула), Киршелк (улицы Чехова, Чкалова, Мичурина).

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Кашкар-Кыштак, Агартуу, Маданият, Калинин, город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), город Ош (улицы Ирригатор, Ишматова, Калматова, Земляничная, Набережная, Колос, Мичурина, Туран, Исакова, Нижненагорная, Верхненагорная, Обзорная, Подъемная, Нагорная, Подгорная, Цветочная, Солнечная, Садовая, Малиновая, Лесная, Селевая, Мамырова, ДЭУ-21).

4 Баткенская область