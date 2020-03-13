Из Кыргызстана пытались вывезти медицинские маски почти на 1,5 миллиона сомов

Гражданин Кыргызстана пытался провезти около 100 тысяч медицинских масок в Казахстан. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, 13 марта пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли незаконный провоз товаров медицинского назначения в соседнюю страну.

«Гражданин Кыргызстана И.К., 1987 года рождения , на автомашине Volvo прибыл в пункт пропуска. В ходе досмотра у него обнаружили медицинские маски без сопроводительных документов, спрятанные под мешками с сухофруктами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая стоимость задержанного товара составила более 1 миллиона 400 тысяч сомов.

В ведомстве напомнили, что, согласно постановлению правительства от 3 февраля 2020 года, установлен временный запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев.

«После составления соответствующих документов водитель и груз были переданы мобильной группе ГСБЭП при ПКР для дальнейшего разбирательства», — заключили в Погранслужбе.