Неделя-24. Разгон марша отметили митингом и наступление коронавируса

В Бишкеке прошла акция под хештегом #нетнасилию. Она стала ответом на действия милиции, которая 8 марта на площади Победы разогнала женский марш солидарности после провокаций людей в масках. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали не агрессивных провокаторов, а участниц мирного шествия.

В ответ на действия милиции и против беззакония активные граждане организовали акцию против насилия и в поддержку пострадавших участниц марша. На акцию собралось гораздо больше людей, чем 8 марта.

Читайте по теме Угроза коронавируса. Как выглядят временные изоляторы в поликлиниках Бишкека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Пандемия — массовое распространение инфекционного заболевания, которое легко передается от человека к человеку в мировом масштабе. В качестве общественных мер ВОЗ рекомендует ограничить массовые мероприятия, сократить рабочие поездки, рассмотреть вопрос о проведении исследований по выявлению групп риска в точках прибытия туристов.

В Кыргызстане пока зарегистрированных случаев коронавируса нет. Тем не менее в республике отменили все массовые мероприятия, включая празднование Нооруза. Кроме того, прекратили авиасообщение с Ираном, где зарегистрирована серьезная вспышка заболевания. Всем чиновникам запретили заграничные командировки. Тех же, кто попытается нарушить условия карантина, будут штрафовать. Предпринимаются и другие меры, чтобы не допустить завоз в страну коронавируса.

Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека в Кыргызстане за 2019 год. В нем отметили как текущие достижения республики в области прав человека, так и основные проблемы в данной сфере. Среди них применение пыток и произвольные аресты сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; политзаключенные; значительные проблемы с независимостью судебной власти; жесткие ограничения на свободу слова, прессы и интернета, в том числе блокировка сайтов и уголовно наказуемая клевета; коррупционные деяния; торговля людьми; использование принудительного детского труда.

О каких еще важных событиях писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Жизнь Бишкека в пробках

Дорога от дома до работы занимает у бишкекчан все больше времени. Проблема не только в неразвитой городской инфраструктуре. Виноваты и сами автолюбители, которые неэффективно используют личный транспорт. Подробнее об этом в материале «Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво».

Как ВИЧ делит жизнь на до и после

После заражения дочери ВИЧ в больнице жизнь Назиры (имя изменено) поделилась на до и после. Это случилось 13 лет назад, девочку инфицировали в медучреждении в 2006 году. Женщине не дает покоя мысль: как бы сложилась их жизнь, не окажись ее ребенок тогда в той больнице. Подробнее в материале Анастасии Бенгард «Дети с ВИЧ. Узнать статус и научиться с ним жить».

Как англичанка Дженнифер Таскер полюбила курут

Фото посольства Великобритании/Facebook. Дженнифер Таскер приехала в Кыргызстан год назад

Заместитель посла Великобритании в Кыргызстане Дженнифер Таскер приехала в Кыргызстан год назад. За это время она успела не только хорошо познакомиться со страной, но и найти общее между Бишкеком и Лондоном. «Ранее я работала в Казахстане и Афганистане, поэтому была более или менее знакома с Центральной Азией. Несколько моих друзей ездили в отпуск в Кыргызстан. От них я слышала множество историй о красивых пейзажах и дружелюбных людях», — рассказала Дженнифер Таскер в интервью 24.kg.

Как мать четырех детей покорила джиу-джитсу

У Малики Боотаевой четыре дочери, любимая работа и насыщенная жизнь. Она двукратный призер чемпионатов мира по джиу-джитсу. Этим видом спорта занялась в 2017 году. Благодаря яркой внешности и победам сразу привлекла внимание болельщиков. Малика Боотаева рассказала в интервью 24.kg в чем прелесть джиу-джитсу, как в суете современного мира оставаться женственной, почему ценен даже негативный жизненный опыт и каково быть многодетной матерью.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Евгения. Весна. Готовность номер один

Весна только-только набирает обороты, и теплая погода еще не совсем устоялась, поэтому мы пока вспоминаем ушедшую зиму. Но и смотрим вперед с оптимизмом. Ведь многим уже хочется сбросить надоевшие теплые вещи. Подробнее — «Мгновения жизни. В ожидании весны и заснеженное Григорьевское ущелье».

Десять вопросов о том, как похудеть к лету

Впереди лето, курортный сезон, вы хотите сбросить вес, но не знаете как. К процессу похудения каждая женщина подходит по-разному. Но что может стать универсальным решением для людей, которые хотели бы сбросить лишний вес? Корреспондент 24.kg поговорила об этом с нутрициологом Алтынай Джуманазаровой, автором Telegram-канала о здоровом питании «Шпинатные хроники».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На улице Абая (район улицы Суеркулова) Hyundai Sonata паркуется на тротуаре

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты в Бишкеке

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».