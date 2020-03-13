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Общество

В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

В Токтогульском районе с поличным задержали мужчину при продаже наркотиков на дороге Бишкек — Ош. При нем обнаружили почти пять килограммов запрещенного вещества. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, подозреваемый задержан с поличным 11 марта в селе Уч-Терек. Им оказался местный житель Т.З., 1983 года рождения.

Сообщается, что при нем обнаружено 10 брикетов, обмотанных скотчем, весом 4 килограмма 633 грамма с веществом похожим на наркотики.

Факт зарегистрирован в ЕРПП Токтогульского РОВД, начато досудебное производство по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

«В ходе следствия подозреваемый признался, что взял наркотики у своего односельчанина Т.Ж., 1965 года рождения. У второго подозреваемого дома произведен обыск, обнаруженное и изъятое вещество передано на экспертизу», — говорится в сообщении.

Оба подозреваемых водворены в ИВС Токтогульского РОВД. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146390/
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