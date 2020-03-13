Какие фильмы поборются за национальную кинопремию «Ак илбирс»

Экспертная комиссия завершила свою работу по отбору фильмов в шорт-лист IX Национальной кинопремии «Ак илбирс». Об этом сообщила координатор премии Салтанат Турдукеева.

Полнометражные фильмы:

«Жөө Күлүк» — режиссер Мирлан Абдыкалыков;

«В поисках мамы 2» — режиссер Руслан Акун;

«Напарники 2» — режиссер Бакыт Осмонканов;

«Бажарики 3» — режиссер Амантур Ормуков;

«Аврора» — режиссер Бекзат Пирматов.

Короткометражные фильмы:

«Традиция» — режиссер Жанузак Мамытов;

«Карусель» — режиссер Адилет Каржоев;

«Селкинчек» — режиссер Самара Сагынбаева;

«Чырактар» — режиссер Данияр Абиров;

«Друг мой — враг мой» — режиссер Суюм Сулайманова;

«На границе» — режиссер Тынчтык Абылкасымов.

Документальные фильмы:

«Далеко» — режиссер Айназ Турдуматова;

«Родной край» — режиссеры А.Асанбеков, Г.Айтмаматова;

«Аяна» — режиссер Айдана Топчубаева;

«Подсолнух» — режиссер Чынгыз Сулумбеков;

«Абзел» — режиссер Айжамал Акчалова;

«Абдрахманов» — режиссер Эрнест Абдыжапаров.

В этом году на соискание кинопремии «Ак илбирс» поступило 40 заявок: 18 короткометражных, 13 документальных и 9 полнометражных фильмов.

Церемония награждения IX Национальной кинопремии «Ак илбирс» состоится 25 апреля в кинотеатре «Манас».