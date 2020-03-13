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Общество

Какие фильмы поборются за национальную кинопремию «Ак илбирс»

Экспертная комиссия завершила свою работу по отбору фильмов в шорт-лист IX Национальной кинопремии «Ак илбирс». Об этом сообщила координатор премии Салтанат Турдукеева.

Полнометражные фильмы:

  • «Жөө Күлүк» — режиссер Мирлан Абдыкалыков;
  • «В поисках мамы 2» — режиссер Руслан Акун;
  • «Напарники 2» — режиссер Бакыт Осмонканов;
  • «Бажарики 3» — режиссер Амантур Ормуков;
  • «Аврора» — режиссер Бекзат Пирматов.

Короткометражные фильмы:

  • «Традиция» — режиссер Жанузак Мамытов;
  • «Карусель» — режиссер Адилет Каржоев;
  • «Селкинчек» — режиссер Самара Сагынбаева;
  • «Чырактар» — режиссер Данияр Абиров;
  • «Друг мой — враг мой» — режиссер Суюм Сулайманова;
  • «На границе» — режиссер Тынчтык Абылкасымов.

Документальные фильмы:

  • «Далеко» — режиссер Айназ Турдуматова;
  • «Родной край» — режиссеры А.Асанбеков, Г.Айтмаматова;
  • «Аяна» — режиссер Айдана Топчубаева;
  • «Подсолнух» — режиссер Чынгыз Сулумбеков;
  • «Абзел» — режиссер Айжамал Акчалова;
  • «Абдрахманов» — режиссер Эрнест Абдыжапаров.

В этом году на соискание кинопремии «Ак илбирс» поступило 40 заявок: 18 короткометражных, 13 документальных и 9 полнометражных фильмов.

Церемония награждения IX Национальной кинопремии «Ак илбирс» состоится 25 апреля в кинотеатре «Манас».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146371/
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