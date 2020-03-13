Какие фильмы поборются за национальную кинопремию «Ак илбирс»

Экспертная комиссия завершила свою работу по отбору фильмов в шорт-лист IX Национальной кинопремии «Ак илбирс». Об этом сообщила координатор премии Салтанат Турдукеева.
Полнометражные фильмы:
- «Жөө Күлүк» — режиссер Мирлан Абдыкалыков;
- «В поисках мамы 2» — режиссер Руслан Акун;
- «Напарники 2» — режиссер Бакыт Осмонканов;
- «Бажарики 3» — режиссер Амантур Ормуков;
- «Аврора» — режиссер Бекзат Пирматов.
Короткометражные фильмы:
- «Традиция» — режиссер Жанузак Мамытов;
- «Карусель» — режиссер Адилет Каржоев;
- «Селкинчек» — режиссер Самара Сагынбаева;
- «Чырактар» — режиссер Данияр Абиров;
- «Друг мой — враг мой» — режиссер Суюм Сулайманова;
- «На границе» — режиссер Тынчтык Абылкасымов.
Документальные фильмы:
- «Далеко» — режиссер Айназ Турдуматова;
- «Родной край» — режиссеры А.Асанбеков, Г.Айтмаматова;
- «Аяна» — режиссер Айдана Топчубаева;
- «Подсолнух» — режиссер Чынгыз Сулумбеков;
- «Абзел» — режиссер Айжамал Акчалова;
- «Абдрахманов» — режиссер Эрнест Абдыжапаров.
В этом году на соискание кинопремии «Ак илбирс» поступило 40 заявок: 18 короткометражных, 13 документальных и 9 полнометражных фильмов.
Церемония награждения IX Национальной кинопремии «Ак илбирс» состоится 25 апреля в кинотеатре «Манас».