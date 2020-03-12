Избитый одноклассниками школьник в Аксы получил легкий вред здоровью

Получены результаты судебно-медицинской экспертизы ученика, пострадавшего в ходе драки в школе № 5 имени Асанбека Кабаева сельской управы Авлетим Аксыйского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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По ее данным, по заключению экспертизы здоровью школьника причинен легкий вред.

В МВД отметили, что досудебное расследование продолжается.

«По данному факту территориальным ОВД проведено служебное расследование, по результатам которого руководство Аксыйского РОВД объявило выговор территориальному участковому за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей и слабую профилактическую работу. Инспектору по делам несовершеннолетних указано усилить работу по предупреждению правонарушений, принять профилактические меры, дисциплинарное взыскание не применено в связи с недавним назначением на должность», — сообщила пресс-служба.

В соцсетях распространяли видео, где несколько подростков издеваются над школьником и бьют его. Ими оказались ученики 9-го класса школы № 5 имени Асанбека Кабаева. Сегодня МОиН сообщило, что директор учебного заведения освобождена от должности.