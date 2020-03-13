Афиша Бишкека на выходные: музыкальное шоу, мастер-классы и выставки

На основании приказа Министерства культуры, информации и туризма от 4 марта 2020 года «О временном запрете проведения культурно-массовых мероприятий» отменен ряд концертов. Перед посещением какого-либо мероприятия позвоните организаторам и убедитесь, что оно будет.

Выставки, ярмарки

27 февраля — 14 марта. Выставка группы AlmaLine

В начале января в поселке Шабдан горной долины Чон-Кемин проведена восьмая зимняя сессия пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали члены международной творческой группы AlmaLine — неформального объединения профессиональных живописцев, графиков и скульпторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

5-15 марта. Международная передвижная выставка «В двух мирах»

Выставка познакомит с различными областями деятельности объединений и ассоциаций немецких этносов в 25 странах. Ее стенды повествуют об истории, традициях и текущей деятельности немцев.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

3-18 марта. Выставка «Семь цветов Солнца»

Это персональная выставка Андрея Зотова. Он работает в техниках живописи маслом, акрилом, темперой, акварелью, гуашью, а также пастели и с различными графическими материалами в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета и других.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-21 марта. Выставка «Узелок солнца»

Выставка художника Рината Ханафеева. В ней автор представил более 80 работ. Его живопись можно назвать «интегральным реализмом». Образы кажутся сюрреалистичными: будто сотканы из наших переживаний, снов, тайн. При всем этом они остаются осязаемыми и реальными.

«Галерея М».

5 марта — 5 апреля. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства

Экспозиция посвящена Международному женскому дню. В ней принимают участие 15 мастеров — как профессионалы, так и те, для кого это хобби.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова.

3-31 марта. Выставка политических плакатов «Прорыв женщин»

Политические плакаты из архива социальной демократии Фонда имени Фридриха Эберта показывают историю политического участия женщин в течение трех важных политически переломных этапов XX века.

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова (зал немецкой литературы), 9.00-17.00 (воскресенье — выходной).

Акции, концерты, фестивали, кино

14 марта. Фестиваль красок Холи

Приходите за позитивным и красочным настроением. Краски натуральные, гипоаллергенные, легко отстирываются. Дресс-код — белый верх. В стоимость входят напиток, самоса и пакетик краски.

Кафе SomeWhere Bistro, 12.00.

14 марта. Концерт группы Render My Dreams

RMD — электронный дуэт из Бишкека. Приходите слушать музыку и танцевать.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 22.00.

15 марта. Музыкальное шоу афротенора Gugulethu

Редкие тембры, неожиданное сочетание вокальных и музыкальных жанров, смелые аранжировки, импровизации, динамичная смена номеров, калейдоскоп сценических костюмов и образов — все это ждет гостей шоу. Подробнее

«Асанбай-центр», 18.30.

Мастер-классы, лекции, тренинги

14 марта. Семинар «Кино как отражение личности: Карл Густав Юнг и возрастные кризисы»

Семинар посвящен жанрам кинематографа и их связи с глубинными психологическими процессами. Гости обсудят универсальные механизмы психологического развития, такие как возрастные кризисы, «встречи» с архетипами, и желание заглянуть в чужую жизнь сквозь «замочную скважину» киноэкрана. Ведущая — кандидат психологических наук Нина Багдасарова.

Pro Platform, 16.00.

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15 марта. Мастер-класс «Все о таэквондо ITF»

Встреча пройдет с заслуженным тренером КР Эдуардом Хегаем (мастер седьмого дана). Вас ждут показательные выступления. Приглашаются все заинтересованные от 3 до 60 лет. Регистрация по телефону 0706215611.

Центр Taekwon-Do ITF, 15.00.

Для детей

14 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.