Кыргызстанца осудили в России за публичное оправдание терроризма

Гражданина Кыргызстана приговорили к девяти годам колонии за публичное оправдание терроризма в Самарской области России. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что не позднее 2017 года мужчина принял идеологию международной террористической организации «Исламское государство».

Обвиняемый стал размещать в интернете информацию, в которой, согласно заключению специалистов, содержались признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

С 2017 по 2018 год мужчина склонил и завербовал женщину, 1987 года рождения, проживающую в Самаре, к участию в деятельности террористической организации.