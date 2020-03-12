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Общество

Кыргызстанца осудили в России за публичное оправдание терроризма

Гражданина Кыргызстана приговорили к девяти годам колонии за публичное оправдание терроризма в Самарской области России. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что не позднее 2017 года мужчина принял идеологию международной террористической организации «Исламское государство».

Обвиняемый стал размещать в интернете информацию, в которой, согласно заключению специалистов, содержались признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

С 2017 по 2018 год мужчина склонил и завербовал женщину, 1987 года рождения, проживающую в Самаре, к участию в деятельности террористической организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146329/
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