В Бишкеке 15 марта без осадков. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 11 часов 58 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

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О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (2-я, 4-я, 6-я, 7-я улицы), «44 га», «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Жайыла Баатыра, Бердиева, Кара-Кужур, Чолпон, Мыскал, Ойсул-Ата, Набережная, Баба-Ата, Масалиева, Аилчиева, Мин-Куш, Щербет), улица Ахунбаева, Керимбекова, 71, село Лебединовка;

9.30-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Жибек Жолу, Веселой, Салиевой;

9.30-17.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Карасаева, Белорусской, Щербакова, переулок Кумбельский, жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Республиканская, Жеткинчек, Илим, Кулиева, Махатмы Ганди, Мыскал).

Люди, которые меняли мир

Родился академик Бейшен Иманакунов

Родился 16 марта 1930 года. Химик, академик Национальной академии наук, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызстана, лауреат Государственной премии по науке и технике.

Автор более 350 научных работ (в том числе 7 монографий), обладатель 15 авторских свидетельств СССР и 8 патентов на научные открытия.

Под его руководством проведен ряд исследований по микробиологическому обезвреживанию цианидсодержащих стоков золотоизвлекающей фабрики «Макмалзолото», где применяется опасный для экологии окружающей среды метод извлечения драгметалла из руды.

Академик первым определил и доказал коллоидно-биологическое происхождение месторождения золота Кумтор. Это считается большим открытием в науке.

Родился поэт Эсенгул Ибраев

Фото из интернета. Эсенгул Ибраев

Родился 16 марта 1933 года в селе Чет-Нура Нарынской области. Лауреат Госпремии имени Токтогула, заслуженный деятель культуры, журналист и поэт.

Печатается с 1954-го. Первый стихотворный сборник «Бөбөгүм» («Мой младший братик») издан в 1964 году.

Его произведения охватывают самые различные темы. Они публиковались в Польше, Германии, переводились на русский, украинский, казахский, тюркский, узбекский и туркменский языки.

В 2006 году за сборник стихов «Насыят» Эсенгул Ибраев удостоен Госпремии КР имени Токтогула.

Другой стороной творчества Эсенгула Ибраева является журналистская деятельность. Прекрасный переводчик, Эсенгул Ибраев перевел на кыргызский произведения Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Винокурова, Кулиева, Фета и других.

Много сил отдавал общественной деятельности. Эсенгул Ибраев — почетный академик научно-культурного центра «Ата Тюрк», был членом Швейцарского общества по авторскому праву.

Умер в 2006 году.

Родился режиссер Темиркан Дюшекеев

Родился 16 марта 1943 года в селе Саруу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Прошел трудовой путь от рядового рабочего до режиссера на «Кыргызфильме».

В 1970-е Темиркан Дюшекеев работал в киногруппе Болота Шамшиева. Именно Дюшекеев нашел дошкольника Нургазы Сыдыгалиева, который затем утвержден на главную роль в фильме «Белый пароход».

В годы независимости режиссеры новой кыргызской волны активно сотрудничали с Темиром Дюшекеевым — отличным знатоком кыргызского языка. Он работал над диалогами многих известных фильмов: «Свет-аке», «Кентавр», «Сундук предков», «Курманджан датка», «Небесное кочевье», «Шабдан баатыр» и «Саякбай. Гомер XX века».

Автор трех книг «Турмуш чындыгы жана экран», «Өзөктөгү өрт», «Бүгүнкү кыргыз киносу», соавтор сценария полнометражного фильма «Тагдыр» (режиссера Нуртая Борбиева), автор сценария документального фильма о Бексултане Жакиеве (в производстве).

Заслуженный работник физической культуры и спорта, возглавлял Федерацию кок-бору КР.

Умер в 2017 году.