В Бишкеке 15 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 11 часов 55 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;

в «Асанбай-центре» состоится м узыкальное шоу афротенора Gugulethu. Подробнее

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Валерий Крайнов

Родился 15 марта 1967 года. Актер, режиссер-постановщик Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

Таалайбек Нурбашев

Родился 15 марта 1968 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве.

Азиз Бейшеналиев

Родился 15 марта 1971 года в городе Фрунзе. Актер.

Урматбек Кокочаров

Родился 15 марта 1972 года в селе Сопукоргон Ошской области. Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Памятные даты

Всемирный день защиты прав потребителей

Впервые этот день был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причем мероприятия этого дня каждый год посвящены определенной теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей — это независимая некоммерческая организация, которая ведет свою историю с 1961 года и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом.

В Кыргызстане Закон «О защите прав потребителей» приняли в 1997 году.

От недобросовестных производителей кыргызстанцев защищают Гражданский кодекс, Закон «О защите прав потребителей», свод правил торговли продуктами питания и непродовольственных товаров, ряд подзаконных документов.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Кыдырбек Чодронов

Фото www.operaballet.lg.kg. Кыдырбек Чодронов

Родился 15 марта 1920 года в селе Баш-Карасуу. Народный артист КР, оперный певец (баритон).

С 1941-го солист Кыргызского театра оперы и балета.

За 50 лет творческой деятельности им создано более 50 образов в спектаклях национальной, русской и зарубежной классики.

Кыдырбек Чодронов проявил себя творчески мыслящим, знающим режиссером. Это подтверждают постановки спектаклей «Аршин Мал-Алан» У.Гаджибекова, «Бойдоктор» А.Аманбаева, «Осторожно, невеста!» Н.Давлесова, «Сепил» С.Осмонова.

За выдающийся вклад в развитие профессионального музыкального искусства Кыдырбек Чодронов награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», а в 1958 году ему присвоено высокое звание «Народный артист Киргизской ССР».

Снялся в роли Токтогула в фильме «Токтогул» (1961). Автор книги «Путь к искусству» (Фрунзе, 1970).

Родился историк Салморбек Табышалиев

Фото centralasiaciv705357054.wordpress.com. Салморбека Табышалиев

Родился 15 марта 1928 года в селе Кызыл-Туу Сокулукского района. Историк, доктор исторических наук, профессор, лауреат Госпремии Киргизской ССР в области науки.

Он внес огромный вклад в развитие исторической науки Кыргызстана.

Был ректором Кыргызского государственного университета, вице-президентом АН КР, директором Института истории АН КирССР. В сфере его научных интересов была история Кыргызстана ХХ века.

Опубликовал более 100 научных работ. Является одним из авторов «Истории Киргизской ССР» всех четырех изданий.

Под его руководством защищено более 30 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер в 1993 году.

В Бикшеке названа улица его именем.

Родился композитор Насыр Давлесов

Насыр Давлесов, советский композитор, народный артист Киргизской ССР, родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.

С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени К.Орозова, в 1983-1985-х — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста», оперы «Курманбек». Соавтор Государственного гимна КР.

Умер в 2011 году.

Кыргызскую игровую молодежную песню «Селкинчек» («Качели») исполняет Академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных.

Родился публицист Сагын Наматбаев

Фото open.kg. Сагын Наматбаев

Родился 15 марта 1933 года в селе Чон-Арык Московского района. Писатель, переводчик, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Печатается с 1958 года. Первой книгой писателя явились путевые очерки «Эки дуйне — эки жаштык» («Два мира — две юности»), изданные в 1965 году.

Автор ряда сборников публицистических статей, очерков, исторической хроники, изданных на кыргызском и русском языках.

Главным в творчестве Сагына Наматбаева являлась переводческая работа. Знаменательным в кыргызской литературе явился перевод «Слово о полку Игореве», осуществленный к 800-летию выдающегося памятника Древней Руси.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Умер в 2001 году.

Родился государственный деятель Акун Токтосартов

Акун Токтосартов родился 15 марта 1941 года в селе Кондук Кара-Кульджинского района Ошской области. Находясь в течение 40 лет на руководящих должностях, он внес весомый вклад в улучшение материально-технической базы учреждений культуры, подготовку высококвалифицированных творческих кадров, пропаганду кыргызского искусства в зарубежных странах, укрепление межнациональных отношений.

В 1992 году Акун Токтосартов стал инициатором создания Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руханият». Является членом союзов писателей, журналистов, театральных, музыкальных деятелей, почетным членом Союза архитекторов.

Умер в 2013 году.

Родился поэт Сатыбалды Кадыров

В 1942 году в селе Ничке Узгенского района родился поэт Сатыбалды Кадыров. С 1967 года работал учителем школы, затем — литсотрудником в районной газете «Октябрь туусу», редактором Ошского областного комитета по телевидению и радиовещанию, преподавателем Ошского пединститута.

Печатается с 1970-го. Первый сборник сатирических стихотворений «Тикенек» («Колючка») издан в 1979 году.

Умер 13 июня 2011-го.

Умер композитор Джумамудун Шералиев

В 1994 году в возрасте 78 лет скончался один из основоположников кыргызской музыки, композитор, народный артист Джумамудун Шералиев.

Родился он в 1915 году в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Ему принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.