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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Из бухгалтерии пропали документы

Из бухгалтерии Федерации профсоюзов Кыргызстана пропали документы. Об этом 24.kg сообщили сотрудники Первомайского РОВД Бишкека.

По их словам, в милицию поступило два заявление — одно из них о краже, другое об избиении.

Ранее у входа в Дом профосоюзов произошло столкновение между охранниками здания и милицией. После чего сторожей сотрудники правопорядка увезли в РОВД.

«Вчера был заключен договор с другим охранным агентством. Сегодня новые охранники вышли на работу. Они не пропустили в здание бывшего председаталя ФПК Мирбека Асанакунова. Он вызвал милицию. Очень странно, что сотрудники Первомайского РОВД приезжают по первому же звонку Мирбека Асанакунова», — заявил член совета Федерации профсоюзов Эльдар Аглиулин.

«Он вечером был тут. У нас есть записи с видеокамер. Вывезли какие-то документы, теперь пытаются повесить это на нас», — добавил Эльдар Аглиулин.

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146256/
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