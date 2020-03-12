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Общество

В ГКНБ очередное заявление Фарида Ниязова назвали провокацией

ГКНБ считает заявление Фарида Ниязова необоснованным и популистским, с целью ввести общественность в заблуждение, дискредитировать деятельность руководства правоохранительных органов и перевести результаты расследования событий в селе Кой-Таш в политическую плоскость, оправдывая незаконные действия Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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ГКНБ напоминает, что в заключительных выводах специально созданной госкомиссии отмечается, что «Атамбаев преднамеренно готовил насильственный захват власти, и что ответственность за события в Кой-Таше полностью лежит на Атамбаеве и его «сторонниках».

В документе также отмечено, что «действия ГКНБ и МВД по принудительному приводу, несмотря на ошибки и просчеты, были основанными на нормах Конституции, действующего Уголовно-процессуального кодекса и законодательства КР».

В ведомстве напоминают, что 7-8 августа 2019 года сотрудниками спецназа ГКНБ на территории дома Алмазбека Атамбаева боевое оружие не применялось. Вынужденно и правомерно были применены только специальные средства, что подтверждается видеоматериалами и материалами уголовного дела.

Утверждения Фарида Ниязова о том, что председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев своим приказом не позволил бойцам «Альфы» покинуть дом Атамбаева, тем самым оставив их в опасности, абсолютно беспочвенны.

«Обстоятельства по бесчинству сторонников Алмазбека Атамбаева полностью установлены проведенным расследованием, и их вина доказана собранными материалами уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в суде. Также необходимо отметить, что с юридической стороны действия сотрудников и руководства ГКНБ признаны правомерными», — резюмирует пресс-центр ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146255/
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