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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд разрешил журналистам видеосъемку

Бишкекский городской суд сегодня начал рассмотрение частной жалобы представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Представитель Kloop Фатима Якупбаева заявила ходатайство о разрешении вести фото- и видеосъемку. Юрист обосновала это тем, что в Свердловском районном суде адвокатам не предоставили записи судебных заседаний.

Представитель истцов Татьяна Карыжинская не поддержала прошение. «Мы возражаем. Эти камеры мешают работать, все время тыкают в лицо», — сказала юрист Райымбека Матраимова.

Судебная коллегия, совещаясь на месте, ходатайство юриста журналистов поддержала и разрешила вести видеосъемку в зале заседаний.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146241/
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