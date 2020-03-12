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Общество

Детей с ВИЧ мотивируют лечиться денежными выплатами

Детей с ВИЧ мотивируют лечиться денежными выплатами. Об этом 24.kg сообщил директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

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По его словам, сумма выплат колеблется от 800 до 1,2 тысячи сомов в месяц. «В 2018 году все взрослые люди, живущие с ВИЧ, добровольно отказались от мотивационных выплат в пользу детей, поскольку денег стало мало, а детям они нужнее», — сказал Айбар Султангазиев.

«Большинство ребят из уязвимых семей. У них нет денег вовремя поехать на диагностику, купить детям улучшенное питание. Чтобы как-то поддержать иммунитет, и осуществляется такая материальная поддержка», — пояснил он.

В Кыргызстане зарегистрировано более 650 ВИЧ-инфицированных детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146221/
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