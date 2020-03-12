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Общество

Смертность среди детей с ВИЧ снизилась

Смертность среди детей с ВИЧ снизилась. Об этом 24.kg сообщила главврач Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Эльмира Нарматова.

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По ее словам, около 90 процентов несовершеннолетних находятся на диспансерном учете и получают антиретровирусную терапию (АРТ). «Дети живут, получают на должном уровне медицинские услуги, не болеют. Качество их жизни в плане здоровья улучшилось. Ребята практически не умирают. Были времена, когда им только назначали АРТ, тогда было очень много фактов госпитализации, некоторые дети умерли. Сейчас такого нет», — сказала Эльмира Нарматова.

Она отметила, что около 75 процентов ребят достигли подросткового периода и им раскрывают статус. «Есть уже и взрослые, по 18-20 лет. Есть пары, которые поженились и у них родились здоровые дети. В этом направлении мы делаем очень большую работу», — добавила главврач.

В Кыргызстане зарегистрировано более 650 ВИЧ-инфицированных детей. По данным на 1 мая 2018 года, из 381 ребенка с парентеральным путем передачи умерли 45, выбыли из страны 27.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146219/
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