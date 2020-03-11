Скандал в суде по убийству брата Аиды Саляновой. Процесс отложили на месяц

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться разбирательство по уголовному делу об убийстве брата экс-генпрокурора Улана Салянова.

Перед началом заседания секретарь суда доложила, что на процесс не явился адвокат подсудимого Эрмека Осмонкулова.

Выяснилось, что защитник в это время находился на другом судебном процессе. Он просил подождать его. После объявленного судьей перерыва в зале произошел скандал.

Председательствующий Марат Сыдыков сказал, что в связи с неявкой адвоката процесс откладывается. Сторона потерпевших возмутилась таким решением.

Адвокат Рабига Садыкова отметила, что судья назначает процессы раз в месяц, но и они срываются.

Сестра погибшего Аида Салянова заявила, что суд затягивается.

«Остались только прения. Почему вы не проводите заседания? Это дело можно закончить за один день», — сказала она.

Родственники потерпевших стали кричать в зале суда. Они заявили, что суд не уважает людей, которые приехали издалека.

В итоге судья назначил следующее задание на 9 апреля.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.