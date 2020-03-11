Мечети Бишкека дезинфицируют против коронавируса

Мечети столицы дезинфицируют против коронавируса. Об этом сообщил ДУМК.

По его информации, сотрудники Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора сегодня провели обработку в центральной мечети Бишкека.

«Во всех 68 мечетях столицы проведут дезинфекцию по два раза», — отмечает муфтият.











Ранее муфтият заявил, что не может запретить верующим собираться на пятничный намаз, несмотря на просьбу Минздрава ограничить число людей в мечетях и решение правительства об отмене массовых мероприятий. Вместе этого было поручено имамам во время пятничных намазов проводить беседы по предупреждению коронавируса и провести дезинфекцию.