В Бишкеке 13 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 11 часов 49 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;

ololoErkindik проходит фотовыставка.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 135, жилмассив «Мурас Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Масалиева, Айылчиева, Баба-Ата, Мин-Куш, Щербет, Кара-Кужур, Арча-Бешик, Жайыла Баатыра, Термечикова), отрезки улиц Пржевальского, Ушакова, Фиолетовая, Махатма Ганди, переулок Караванский;

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас»;

9.30-16.00 — улицы Буденного, Куликовская, Парковая, Славянская, переулок Чувашский;

10.00-17.00 — жилмассив «44 га».

в жилом массиве «Красный строитель»;

в районе, ограниченном улицами Джаманбаева, Гагарина, Островского, Бакаева, Алтымышева, Минина, Табалдиева, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Островского, рекой Ала-Арчой.

У кого намечается той

Эльмурза Сатыбалдиев

Родился 13 марта 1966 года в селе Мирза-Аке Ошской области. Президент Федерации волейбола Кыргызстана.

Нурбек Алимбеков

Родился 13 марта 1975 года в селе Папан Кара-Суйского района. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Памятные даты

Изобретена Всемирная паутина

13 марта 1989 года изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) — интернет. Изобрели его английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN).

Для реализации проекта Тим Бернерс-Ли и системный инженер CERN Роберт Кайо изобрели идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. В октябре 1990 года они создали первый веб-браузер, практически не отличающийся от нынешних образцов. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить современный интернет.

Всемирный день сна

Впервые проведен 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

В среднем каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции.

Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45 процентов. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Камчыбек Дюшалиев

Камчыбек Дюшалиев родился 13 марта 1944 года в селе Бокомбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

Ученый-музыковед, педагог, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, первый доктор искусствоведения. Камчыбек Дюшалиев является автором свыше 100 научных и популярных статей по проблемам музыкальной культуры Кыргызстана.

Монография Камчыбека Дюшалиева «Кыргызская народная песня» является первым теоретическим исследованием морфологии кыргызской народной песни.



Родилась поэтесса Светлана Суслова

Родилась в 1949 году в городе Чите в семье военного врача. Ей было два года, когда семья переехала в Киргизию.

Печататься начала с 1965-го. Ее сборники поэтических стихов в советский период выходили большими тиражами в Бишкеке и Москве (чаще под фамилией Токомбаева). Создала 11 оригинальных поэтических сборников. В 2001 году организовала и возглавила Общественную Центральноазиатскую академию искусств.

Перевела на русский язык стихи Аалы Токомбаева, Майрамкан Абылкасымовой, Райкана Шукурбекова, Алыкула Осмонова, Омара Хайяма.