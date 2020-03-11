12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 135;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Эр-Тайлак, Алты-Тутун, 27-я линия, Масалиева, Ахунбаева, Суулу-Тор, Щербет, Мин-Куш), отрезки улиц Алтымышева, Асаналиева, Кочкорской, Туюкова, Гагарина, Красной, Тыныбекова, переулки Баррикадный, Иркутский;

9.30-18.00 — улица Алма-Атинская, район МТФ, жилмассив «Кок-Жар» (улица Кок-Жайык);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Махатмы Ганди, Жаштык, Курулуш, Биримдик), улица Месароша, переулки Садовый, Кеминский;

9.30-12.00 — отрезки улицы Буурдинской, переулка Темировского;

9.30-12.00 — отрезок улицы Патриса Лумумбы;

10.00-18.00 — отрезки улиц Осмонкула, Адырской, переулки Жданова, Тугучинский, Берликский;

10.00-17.00 — улица Киевская, 114.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Торт-Куль» (улицы Кыдыкеева, Куйукова Кумушалиева, Мадиева, Кийизбаева), села Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Ала-Арчинская, Школьная, Исмаилова), Заречное, Таш-Добо (улицы Бегельдинова, Ленина, Кооперативная, Горького, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Ала-Тоо, Нарынская, Больничная, Октябрьская, Аптечная, Кыргызская, Школьная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Айбулак, переулок Зеленый), Дача, Байтик, Кашка-Суу (улица Ак-Тан), Малиновка, Кок-Жар (улицы Эгимбаева, Конур Осмон), Аламедин (улицы Гидростроитель, Чекиш-Ата, Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Гидростроитель, Набережная), Гроздь (улица 60 лет Октября), Озерное (улица Ержбулова), Луговое (улицы Луговая, Аламединская, Садовая), Ленинское (улица Набережная, переулок Сельповский), Лебединовка (улицы Советская, Ленина), Восток (улицы Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная, Школа);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кайназаровой, Жанылык, Келечек, Фрунзе, Ленинградская, Мира, 60 лет Киргизии), Комсомольское (улица Опытная), Орок (улица Новая), Студенческое (улицы Комсомольская, Юбилейная, Намазалы, Береговая);

13.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Московская, Пушкина, Шевченко, Дзержинского, Киевская, Шопокова, Промышленная, Ново-Аларчинская, Некрасова, Победа, Лермонтова, Кирова, Чехова, Тургенева, Советская, Ленина, переулок Зеленый), село Романовка (улицы Молодежная, Дружбы);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Заводская, Советская, Центральная, Фрунзе, Луговая, 27-го Партсъезда, Беш-Терекская, Новая, Толстого, Гайдара), Спартак (улица Ленина), Маловодное, Беловодское (переулок Комсомольский), Крупская (улицы Пограничная, Зеленая), Ак-Суу (улица Южная, 6);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Тулебердиева, Труда, Луговая, Пограничная, Орджоникидзе, Чуйская, Кооперативная, Грибоедова, Интернациональная, Буденного, Киргизская, Оборонная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Ключевая, Молодежная), Чолок-Арык;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Баря, Советская, Крупская, Молодая Гвардия), Социалчи, имени Гагарина;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Бешим, Сайлык (улица Жаркымбаев), Садовое.

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Фуркат, Мады, Чагыр, Дормастер, Кыдырша, Савай, Анаров, город Ош (села Озгур, Толойкон).

4 Баткенская область